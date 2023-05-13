За открытием мотосезона с интересом наблюдали горожане Фото: читатель КП-Екатеринбург

В субботу, 13 мая, байкеры открыли мотосезон в Екатеринбурге. Сначала они собрались возле ККЦ «Космос», где прошли показательные выступления дорожного мотопатруля, мотосообществ, танцевальные и музыкальные номера, а также конкурсы среди владельцев мототехники. Затем в 13:00 байкеры собрались большой колонной и проехали по центральным улицам города.

За открытием мотосезона с интересом наблюдали горожане не только возле ККЦ «Космос», но и когда байкеры проезжали по улицам. Жители города специально останавливались, чтобы посмотреть на колонну.

Отметим, что во время мероприятия контролировали и обеспечивали дорожную безопасность сотрудники ГИБДД.

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