Губернатор Свердловской области выступил с призывом из-за пожаров

В Свердловской области действуют десятки лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди – теплые выходные, во время которых риск возникновения новых лесных пожаров резко повышается. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с призывом.

Глава региона призвал увеличить число профилактических рейдов и чаще штрафовать нарушителей противопожарного режима.

- Еще раз обращаю внимание на усиленную профилактическую работу. Не проводятся рейды и патрулирование, не составляются протоколы. Считаю это подрывом всей профилактической работы, - заявил Евгений Куйвашев в обращении к главам муниципалитетов.

По словам главы региона, за сутки в Свердловской области локализовали 18 и ликвидировали 33 пожара. Эту тенденцию нужно закрепить. Также Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности переправлять освободившуюся на тушении пожаров спецтехнику на борьбу с торфяными пожарами.

Напомним, что в середины апреля 2023 года в Свердловской области действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на использование открытого огня.