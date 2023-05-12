В элитном ЖК Екатеринбурга откроется заведение от питерского бара

Открыть новый бар планируется к концу 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в компании, управляющей ресторанами в жилом комплексе и создавшей проект ASADO Group.

- Бар откроется на месте «Леонардо дай пиццы», который переедет на второй этаж «Тихвина». Бару требуется отдельное помещение с собственным входом, поэтому решили поменять точки местами. «Леонардо дай пиццы» переедет в бывший виски-бар «Черчилль» в конце лета. После чего мы сможем начать интерьерные работы для помещения бара, - рассказали в ASADO Group.

Контракт с компанией и Санкт-Петербурга был подписан на днях. В новом заведении будут представлены коктейли от известного бара. Кроме того питерский бар в столицу Урала будут поставлять фирменный алкоголь.

Открыть новый бар в ЖК «Тихвин» планируется к концу 2023 года. На проект планируют потратить около 20 миллионов рублей.

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