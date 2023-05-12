Фотовыставка о медиках-наставниках открылась в центре Екатеринбурга

Выставку разместили под открытым небом на улице Вайнера. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера рядом с областным Минздравом открылась фотовыставка «Наставники», посвященная медикам, которые лечат пациентов и передают опыт молодым коллегам.

Фотопроект «Наставники» торжественно открыли Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Диляра Медведская.

- Идея фотопроекта – показать уральцам профессионалов высокого уровня. Каждый участник выставки не только ежедневно делает свое дело, но и передает свой опыт коллегам, делится знаниями и навыками, – рассказал на открытии фотогалереи Андрей Карлов.

В галерее из 36 фотопортретов запечатлены – врачи, медицинские сестры, фельдшеры, которые являются наставниками для молодых коллег.