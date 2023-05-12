Жители поселка под Нижним Тагилом жалуются на закрытие стационара

В поселке продолжает работать поликлиника и дневной стационар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом недовольны закрытием круглосуточного стационара на 27 коек, который перестал работать с начала 2023 года.

В терапевтическом отделении лечились пациенты из Уральца и близлежащих населенных пунктов. Сейчас в больнице продолжают работать поликлиника и дневной стационар. Для госпитализации жителям поселка Уралец приходится обращаться в Демидовскую больницу Нижнего Тагила. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Жители поселка говорят, что на круглосуточное лечение теперь приходится ездить за 40 километров. В Нижнем Тагиле пациентов из Уральца не всегда могут навестить родственники из-за дальнего расстояния.

Причину закрытия стационара в региональном Минздраве изданию не разъяснили.