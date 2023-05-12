На Ямале открыли центр патриотического воспитания

Второй патриотический центр откроют на Ямале в сентябре 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ноябрьске стартовала работа патриотического Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, созданного по программе Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет портал «Ямал 1».

ЯНАО вошел в состав 12 регионов, где начал работу такой центр. Работа на нем будет вестись по трем направлениям: военная подготовка, летние сборы для подростков 14-17 лет, и обучение в формате трехнедельных сборов для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

- Готовы дать все направления, что знаем сами – это тактическая подготовка, огневая подготовка, тактическая медицина и основы пилотирования БПА, - рассказал изданию и.о. руководителя филиала патриотического центра в ЯНАО Алексей Лукин.

Осенью 2023 года на Ямале планируют открыть второй подобный центр. Он разместится на базе школе №4 в Салехарде. Здесь оборудуют 12 аудиторий, спортзал, полосу препятствий, электронный тир и учебный плац.