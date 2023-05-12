Фото: СК по Свердловской области

На Сортировке мужчина зарезал 45-летнюю женщину. Она была его сожительницей. Трагедия произошла в ночь на 11 мая 2023 года.

- На почве ссоры обвиняемый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил женщине ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий: проведен осмотр места происшествия, проверка показаний обвиняемого на месте, осуществляются осмотры предметов, допросы свидетелей, назначаются необходимые судебные экспертизы.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина попросил соседей вызвать скорую, когда понял, что ранение оказалось серьезным.

- Женщина скончалась на месте ЧП. Тогда уже информация об инциденте поступила в территориальный отдел полиции, сотрудники которого и задержали обвиняемого, - добавил Валерий Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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