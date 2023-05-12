По степени кадрового голода Свердловская область оказалась на 15 месте в стране
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область вошла в список регионов с самым сильным дефицитом кадров. Об этом сообщили в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. По их данным за апрель, на одну актуальную вакансию в нашем регионе приходится всего 2,8 активных резюме.
- Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей, - отмечают эксперты.
Исследование показало, что Свердловская область оказалась на 15 месте среди регионов с дефицитом кадров. В целом по УрфО также наблюдается серьезный кадровый голод - на одну вакансию приходится всего 3,0 резюме.
Фото: скриншот
В службе исследований также отметили, что сейчас регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет. В целом по стране ситуация не лучше - на одну вакансию приходится всего 3,9 резюме.
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