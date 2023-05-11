В Екатеринбурге с 20 на 21 мая пройдет «Ночь музеев»

Главной темой акции в этом году станет юбилей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проект «Ночь музеев» пройдет с 20 по 21 мая. В это время будут открыты 130 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Главной темой акции в этом году станет 300-летниие Екатеринбурга. На локациях расскажут об истории города, о выдающихся людях, рожденных здесь, об особенностях и поводах для гордости горожан. Среди площадок в этом году будут муниципальные, областные и ведомственные музеи.

- Каждый год особой популярностью у посетителей пользуются новые и необычные площадки. В их числе на этот раз – Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея имени Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие, - рассказали в мэрии.

На этот раз в акции примут участие 14 новых выставочных пространств. Для удобства горожан на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта к 00:45 21 мая будет организовано накопление подвижного состава общественного транспорта.

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