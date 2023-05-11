Две сотни домов исчезнут с карты Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца 2025 году снесут две сотни домов, большая часть которых построена в первой половине ХХ века. Жильцов ветхих домов расселят в новые дома. Старое жилье будут активно сносить во всех районах столицы Среднего Урала. Речь идет, прежде всего, о двух и трехэтажных домах.

Изменения в постановление о расселении по муниципальной программе внес мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Теперь в списке 197 домов, которые снесут в течение 2,5 лет.

В Чкаловском районе снесут 47 объектов, в Октябрьском районе – 44 дома, в Орджоникидзевском – 33 объекта, в Железнодорожном – 32 объекта, в Кировском – 23, в Верх-Исетском – 14, в Ленинском – 4 объекта.

На снос ветхого жилья и переселение горожан потратят 2 951 275 000 рублей, из которых 2,26 миллиарда рублей вложит город.

Какие дома снесут в Екатеринбурге до конца 2025 года – полный список.

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