Житель Свердловской области сумел выиграть в лотерею миллион рублей

Фото: пресс-служба "Столото"
Житель Свердловской области Ренат Ахмадуллин сумел выиграть в лотерею миллион рублей. По словам мужчины, он участвует в таких розыгрышах еще с советских времен.
- Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Они не могли сразу поверить, что выиграли. Позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я уже тогда про себя подумал, что это миллион, - заявил сам счастливчик.
Уралец решил, что часть выигрыша потратит на ремонт в квартире брата и мамы. Как распределить оставшиеся средства, семья пока не решила.
Известно, что ранее Ренат Ахмадуллин трудился машинистом экскаватора, монтажником, матросом на рыболовном флоте, а сейчас он находится на пенсии.