Житель Свердловской области сумел выиграть в лотерею миллион рублей

Фото: пресс-служба "Столото"

Житель Свердловской области Ренат Ахмадуллин сумел выиграть в лотерею миллион рублей. По словам мужчины, он участвует в таких розыгрышах еще с советских времен.

- Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Они не могли сразу поверить, что выиграли. Позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я уже тогда про себя подумал, что это миллион, - заявил сам счастливчик.

Уралец решил, что часть выигрыша потратит на ремонт в квартире брата и мамы. Как распределить оставшиеся средства, семья пока не решила.

Известно, что ранее Ренат Ахмадуллин трудился машинистом экскаватора, монтажником, матросом на рыболовном флоте, а сейчас он находится на пенсии.