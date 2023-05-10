Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Березовском пожарные спасли из горящей квартиры кота и собаку. Животные были без сознания.
- В пожаре люди к счастью не пострадали. Из горящей квартиры в бессознательном состоянии спасатели вынесли на свежий воздух кота и собаку, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Животным оказали первую помощь. Они пришли в сознание.
По данным спасателей, огонь в квартире распространился на площади четыре квадратных метра. Пламя охватило домашние вещи. Самостоятельно из подъезда смогли эвакуироваться семь человек.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru