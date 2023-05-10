Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском пожарные спасли из горящей квартиры кота и собаку. Животные были без сознания.

- В пожаре люди к счастью не пострадали. Из горящей квартиры в бессознательном состоянии спасатели вынесли на свежий воздух кота и собаку, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Животным оказали первую помощь. Они пришли в сознание.

По данным спасателей, огонь в квартире распространился на площади четыре квадратных метра. Пламя охватило домашние вещи. Самостоятельно из подъезда смогли эвакуироваться семь человек.

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