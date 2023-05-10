На концерте выступили, в том числе артисты «Уральских пельменей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный концерт «Дорога к Победе» в Екатеринбурге посетили 150 тысяч человек. Жителям и гостям города рассказали о роли столицы Урала в сохранении культурного наследия и сотен тысяч жизней раненых солдат.

- Этот концерт, в первую очередь, дань уважения нашему городу, - рассказал режиссер праздничной программы Роман Постовалов.

На концерте выступили, в том числе артисты «Уральских пельменей». Вячеслав Мясников исполнил композиции военных лет, а Андрей Рожков рассказал о том, как Агния Барто в годы войны получила токаря второго разряда на заводе в Свердловске. Вечером на сцену вышли хэдлайнеры - SHAMAN, Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Последние закончили выступление уже после салюта.

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