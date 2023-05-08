В Свердловской области Роспотребнадзор проверяет качество воздуха после лесных пожаров

С 5 по 7 мая было проведено более 600 исследований Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха после серьезных лесных пожаров. Под наблюдением держат те населенные пункты, где наблюдалось наиболее сильное задымление.

- Отбор проб и проведение лабораторных исследований осуществляются в Алапаевске, Реже, Буланаше, Арамиле, Талице, Троицком, Асбесте, Красноармейском, Папанинцев, Первоуральске и Екатеринбурге, - уточнили в региональном ведомстве.

С 5 по 7 мая было проведено более 600 исследований. В части проб выявлены превышения ПДК веществ, характерных для зоны пожаров.

Врачи рекомендуют жителям на время отказаться от занятий спортом на улице, использовать маски и респираторы, не открывать окна, больше пить и воздержаться от курения.