Пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой. Фото: Госавтоинспекция Верхней Пышмы

В Среднеуральске водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел поздним вечером 7 мая около дома по улице Советской. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что 54-летний погибший, угодивший под колеса Renault Logan, переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 14 лет, за это время его 10 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, - уточнили в Госавтоинспекции Верхней Пышмы.

Водитель рассказал полицейским, что ехал со скоростью примерно 60 километров в час, когда увидел пешехода посередине проезжей части, из-за чего наезда избежать не удалось. По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка.