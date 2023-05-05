В Академическом из окна многоэтажки выпал мужчина

Мужчина выпал из окна седьмого этажа Фото: Дарья ЧИПУРИНА

В Академическом из дома на Краснолесья 16/2 выпал мужчина. Он перелез через балкон на седьмом этаже и сорвался. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вечером 5 мая. На глазах у толпы людей мужчина упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь.

- Я слышала крики и шлепок, когда с собакой гуляла. Промелькнула мысль, что кто-то упал. Но возле этого дома было спокойно, - рассказали свидетели.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментария отказались.

Ранее, 10 апреля, в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой человек. Инцидент также произошел в Академическом районе, у дома на Михеева, 2. Парня забрали на скорой помощи. По предварительной информации, молодой человек выпал с восьмого этажа и остался жив.

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