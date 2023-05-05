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НовостиОбщество5 мая 2023 13:49

В Югре проверили населенные пункты на готовность к борьбе с пожарами

С 28 апреля в округе введен особый противопожарный режим
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ведомства готовы к борьбе с огнем

Ведомства готовы к борьбе с огнем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном штабе с участие губернатора Югры Натальи Комаровой проверили готовность муниципалитетов округа к пожароопасному периоду. В регионе уже неделю действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить открытый огонь. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

- Главная задача – оперативно реагировать на риски и комплексное обеспечение безопасности населенных пунктов, а также объектов экономики, - заявила на заседании оперативного штаба глава региона Наталья Комарова.

Сейчас в округе зарегистрированы 25 ландшафтных пожаров и четыре лесных. На сегодняшний день все они ликвидированы.

С 8 мая муниципалитеты будут предоставлять отчетность о проведении противопожарных мероприятий, включая видеоматериалы.

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