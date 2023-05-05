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НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:21

На Ямале будут судить тундровика, случайно застрелившего мужчину

Расследование дела завершено
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет

Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноселькупском районе Ямала передали в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как выяснилось, 16 февраля этого года в 80 километрах от села Толька тундровики помогали искать сбежавших оленей владельцу стада. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Когда стадо удалось обнаружить, то один из тундровиков решил застрелить вожака, который уводил в лес стадо. 39-летний мужчина выстрелил из карабина в сторону оленя, а там в этот момент находился владелец стала. 30-летний владелец стада скончался на месте ЧП в ранения в грудь.

Мужчина, который стрелял, может лишиться свободы на срок до двух лет.