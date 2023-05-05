На Ямале будут судить тундровика, случайно застрелившего мужчину

Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноселькупском районе Ямала передали в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как выяснилось, 16 февраля этого года в 80 километрах от села Толька тундровики помогали искать сбежавших оленей владельцу стада. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Когда стадо удалось обнаружить, то один из тундровиков решил застрелить вожака, который уводил в лес стадо. 39-летний мужчина выстрелил из карабина в сторону оленя, а там в этот момент находился владелец стала. 30-летний владелец стада скончался на месте ЧП в ранения в грудь.

Мужчина, который стрелял, может лишиться свободы на срок до двух лет.