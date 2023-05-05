Прием заявок и документов от предпринимателей на участие в аукционе уже стартовал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на торги семь нежилых объектов. К участию в аукционе приглашают представителей малого и среднего бизнеса.

- Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга приглашает представителей бизнеса к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На торги выставляются здания на Летчиков, 35, 8 Марта, Добролюбова, 6-8, Мичурина, 101, Индустрии, 39, Кировградской, 62 и на Машиностроителей, 35.

С подробностями аукциона можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Имущественные торги».

Прием заявок и документов от предпринимателей на участие в аукционе уже стартовал и будет проходить до 18 мая. Аукцион состоится 25 мая.

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