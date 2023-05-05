Под Екатеринбургом в ночь на 5 мая произошел мощный лесной пожар

Лес загорелся в Новоберезовском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Екатеринбург-Березовский очевидцы сообщили о лесном пожаре ночью на 5 мая. Огонь быстро приближался к проезжей части. Как сообщили в мэрии Березовского, уже к пяти часам утра пожар удалось ликвидировать.

- В 03:13 часов ночи на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании леса вблизи стадиона «Энергетик» в Новоберезовском районе. Недалеко оттуда пролегает трасса Березовский-Екатеринбург. На место оперативно выехали сотрудники 62-й пожарно-спасательной части. В 04:29 утра пожар удалось локализовать, а в 05:15 пожарные сообщили о ликвидации возгорания, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Березовского

В мэрии уточняют, что из-за жаркой и сухой погоды, сильного ветра сохраняется пожароопасная обстановка. Глава Березовского Евгений Писцов еще в начале апреля распорядился ввести особый противопожарный режим. Поэтому жителям городского округа запрещены посещения лесов, разведение открытого огня даже на придомовых территориях.

- Еженедельно уполномоченными лицами проводятся рейды по частному сектору города и поселков с целью выявления и пресечения нарушений особого противопожарного режима. Кроме того, в округе существуют добровольные пожарные дружины и команды, - уточняют в пресс-службе администрации.

4 мая в лесах муниципального уровня введен режим ЧС. Службами спасения и органами местного самоуправления принимаются все необходимые для безопасности жителей округа меры.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru