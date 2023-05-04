В Екатеринбурге на станции метро появилась выставка, посвященная Дню Победы

Экспозиция рассказывает историю Великой Отечественной войны. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» открылась выставка, посвященная Дню Победы. Экспозиция состоит из 25 плакатов. Об этом сообщили в администрации города.

- Экспозиция состоит из 26 плакатов, рассказывающих историю Великой Отечественной войны: сражения и боевые операции, определившие исход (Сталинградская, Курская, Берлинская битвы), герои, ковавшие Победу, и результаты конфликта, - рассказали в мэрии.

В день открытия, 4 мая, на станции метро выступил духовой оркестр и вокальный ансамбль. Они исполнили патриотические песни о Великой Отечественной войне, среди них «Смуглянка», «Катюша» и «Журавли».

В мероприятии поучаствовал Герой РФ Олег Касков. Он выступил с речью, мужчина призвал горожан помнить о подвигах, совершенных советским народом. А также всем присутствующим раздали георгиевские ленты.

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