Свердловчанам вручили губернаторские премии в области литературы и искусства

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручил премии жителям региона. Были отмечены 25 свердловчан, преуспевающих в области литературы и искусства за 2022 год. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

4 мая Павел Креков по поручению Евгений Куйвашева передал премии в размере 200 тысяч рублей за проект. Всего было представлено 40 проектов, однако награды были удостоены только десять из них.

- С каждым годом растет интерес жителей и гостей региона к музыкальным и театральным событиям, кинопремьерам, выставкам и фестивалям. И наша первостепенная задача – оказывать всевозможную поддержку деятелям культуры и искусства. Ежегодное вручение премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства – это одна из форм такой поддержки, - отметил Павел Креков.

Были отмечены различные сферы, среди них театральная, кино и литературная. Награждены были спектакль «Маленькая серенада», фильм «Мир Майи», книга «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР» и многие другие.

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