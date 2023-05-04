По словам спасателей, угрозы распространения огня нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уральском турбинном заводе произошел пожар, огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Как оказалось, горит металлическая стружка и сухая растительность.

- Сигнал о возгорании на улице Фронтовых Бригад на пульт дежурного поступил в 17:43 по местному времени. Для тушения огнеборцы применяют пенную атаку. В 18:44 пожар был локализован, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам спасателей, угрозы распространения огня нет, информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пять единиц спецтехники и 27 человек личного состава.

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