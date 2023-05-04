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НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:11

В Екатеринбурге на Уральском турбинном заводе произошел пожар

Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам спасателей, угрозы распространения огня нет

По словам спасателей, угрозы распространения огня нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уральском турбинном заводе произошел пожар, огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Как оказалось, горит металлическая стружка и сухая растительность.

- Сигнал о возгорании на улице Фронтовых Бригад на пульт дежурного поступил в 17:43 по местному времени. Для тушения огнеборцы применяют пенную атаку. В 18:44 пожар был локализован, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам спасателей, угрозы распространения огня нет, информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пять единиц спецтехники и 27 человек личного состава.

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