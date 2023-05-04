Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В майские праздники на нескольких участках трассы «Пермь – Екатеринбург» ограничат движение из-за ремонта дорог. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров.

- Ограничения будут действовать на 200-м километре, там будут проводить ремонт путепровода через ж/д пути. Также нельзя будет проехать по участку с 221 по 223 километры, здесь организуют реверсивное движение, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Также объезжать придется участок в районе 218-го километра, ограничение скорости на нем 20 км/ч. Также работы проведут на 231-м, с 240-го по 241-й километры и на 280-м километре.

- Рекомендуем в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности используйте альтернативные пути объезда, - добавили в ведомстве.