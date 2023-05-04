Фото: скриншот с видео

На ЕКАД два грузовика смяли легковушку. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

- На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика смяли легковушку. Возле машин видны следы крови, - рассказали очевидцы.

Также очевидцы сообщили, что пострадавших на месте аварии не видели. На место ДТП выехали медики и сотрудники ГИБДД.

На участке, где произошла авария, образовался затор.

Фото: скриншот

По предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД, скоростного режима, а также безопасной дистанции и бокового интервала.

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