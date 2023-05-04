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НовостиЗдоровье4 мая 2023 8:05

Югра присоединилась к неделе сохранения здоровья легких

Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Врачи приглашают граждан проверить легкие

Врачи приглашают граждан проверить легкие

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Югры приглашают проверить здоровье своих легких с 1 по 7 мая во время проведения недели сохранения здоровья легких, количество которых растет год от года. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Так, за последние десять лет количество пациентов с такими болезнями в регионе выросло на 12%. По словам врача-пульмонолога Елены Хуснутдиновой, бывают пациенты с врожденной особенностью иммунитета – аллергической бронхиальной астмой, а есть астма приобретенная, связанная с неправильным образом жизни, курением, работой на вредном производстве.

Сейчас есть препараты, которые обеспечивают вполне достойный образ жизни людям с этой болезнью. Главное – вовремя обратиться к врачу.