Югра присоединилась к неделе сохранения здоровья легких

Врачи приглашают граждан проверить легкие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Югры приглашают проверить здоровье своих легких с 1 по 7 мая во время проведения недели сохранения здоровья легких, количество которых растет год от года. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Так, за последние десять лет количество пациентов с такими болезнями в регионе выросло на 12%. По словам врача-пульмонолога Елены Хуснутдиновой, бывают пациенты с врожденной особенностью иммунитета – аллергической бронхиальной астмой, а есть астма приобретенная, связанная с неправильным образом жизни, курением, работой на вредном производстве.

Сейчас есть препараты, которые обеспечивают вполне достойный образ жизни людям с этой болезнью. Главное – вовремя обратиться к врачу.