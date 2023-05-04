Школьницы из Заполярного выиграли 140 тысяч рублей

Деньги пойдут на развитие проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученицы десятого класса из ямальского поселка Заполярный под Надымом выиграли 140 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Школьницы приняли участие в форуме «Навигатор успеха».

По данным портала «Ямал 1», Виктория Лапа презентовала на форуме медиапроект «Ямал в годы войны», где в серии видеороликов рассказала о вкладе ямальцев в Великую Победу. Этот проект получил грант в размере 90 тысяч рублей. Деньги школьница потратит на улучшение технической базы для создания роликов.

Десятиклассница Полина Олейник получила грант в размере 50 тысяч рублей на издание своей книги «Повесть «Добрый демон», которую она написала за четыре месяца.