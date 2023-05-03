В Свердловской области с подозрением на корь зафиксировали 12 человек

Причиной заражения становится отсутствие прививок от болезни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с подозрением на корь зафиксированы 12 человек. Они находятся под наблюдением у медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
С начала 2023 года в регионе уже подтверждено 52 случая заболевания корью. Большинство из заболевших это прибывшие из ближнего зарубежья граждане. Причиной заражения становится отсутствие прививок от болезни. Всем зараженным уже оказана своевременная медицинская помощь. А людей выписывают только после полного выздоровления.
- Кроме того, на сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением находятся 12 человек. Они также госпитализированы, у всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики, - рассказали в ведомстве.
На данный момент эпидемиологи вместе с медиками комплексно проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также они проверяют жителей региона на наличие нужных прививок.
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