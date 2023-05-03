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НовостиНедвижимость3 мая 2023 13:11

В Екатеринбурге построят шестиэтажный гастромаркет

Он появится в квартале «Екатеринбург-Сити»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Гастромаркет разместится в самом центре города

Гастромаркет разместится в самом центре города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится шестиэтажный гастрономический молл, который разместится в отдельном здании. Здесь появятся рестораны, фудкорт, а также большой рынок с фермерскими товарами.

Политика футкорта в гастромолле «Екатеринбург-Сити» будет построена на основе концепции кухонь народов мира. За концепт объекта будет отвечать ресторатор Руслан Мухаметшин.

Сейчас здание гастрономического маркета строится, его отроют для посетителей через год. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».