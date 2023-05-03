В Екатеринбурге построят шестиэтажный гастромаркет

Гастромаркет разместится в самом центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится шестиэтажный гастрономический молл, который разместится в отдельном здании. Здесь появятся рестораны, фудкорт, а также большой рынок с фермерскими товарами.

Политика футкорта в гастромолле «Екатеринбург-Сити» будет построена на основе концепции кухонь народов мира. За концепт объекта будет отвечать ресторатор Руслан Мухаметшин.

Сейчас здание гастрономического маркета строится, его отроют для посетителей через год. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».