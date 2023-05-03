На Авангардной сгорел барак

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Авангардной днем 3 мая сгорел двухэтажный барак. В доме никто не живет - его расселили.

- Первыми к месту вызова прибыли огнеборцы пожарно-спасательной мотогруппы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара.

В тушении пожара участвуют 21 человек и 8 единиц техники. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

В МЧС отметили, что существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. В 13:40 пожарным удалось локализовать огонь.

Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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