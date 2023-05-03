На Авангардной сгорел барак

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Авангардной днем 3 мая сгорел двухэтажный барак. В доме никто не живет - его расселили.
- Первыми к месту вызова прибыли огнеборцы пожарно-спасательной мотогруппы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарные прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара.
В тушении пожара участвуют 21 человек и 8 единиц техники. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.
В МЧС отметили, что существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. В 13:40 пожарным удалось локализовать огонь.
Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru