В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1

Фото: группа во «ВКонтакте» «ГАУЗ СО ГБ №1 г.Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле 2 мая после продолжительной болезни скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин. Ему было 60 лет.
- Светлый и добрый человек, профессионал своего дела, Михаил Петрович трудился в учреждении 29 лет, все эти годы беззаветно служил людям, спасая их жизни. Всегда приходил на помощь в трудные минуты, был чутким и отзывчивым человеком, - рассказали в ГБ №1. - Медицинское сообщество потеряло наставника, коллегу и соратника.
Коллеги врача выразили соболезнования его родным и близким.
Михаил Телицин окончил Свердловский государственный медицинский институт где выучился на врача-педиатра. Несколько лет он проработал по полученной специальности. Затем в июне 1993 года был принят врачом-анестезиологом-реаниматологом в городскую больницу №1 Нижнего Тагила.
Прощание с Михаилом Телициным в Храме Воскресения Христова.
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