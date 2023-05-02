Свердловский волонтер снял кота с высоты 12 метров

Спасенный кот оказался ручным. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Свердловской волонтер снял кота с высоты 12 метров. О несчастном животном сообщили студенты пединститута, который и заметили его. Информация об этом появилась в сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Инцидент произошел 30 апреля по адресу Космонавтов 30/2. Кот находился на дереве на высоте 12 метров. Однако случай не был тяжелым. Животное смогли легко достать.

- Из интересных подробностей можно отметить, что от ствола исходил интенсивный запах валерьянки - сразу стало ясно, что кот сидит здесь давно и народный метод «полить дерево валерьянкой и кот спустится сам» был здесь опробован не один раз, - рассказал спасатель.

Спасенный кот оказался ручным, хоть и очень худым. Животное замерзло, поскольку температура опустилась до +5 градусов. Выпускать кота не стали. Его передали волонтеру Екатерине.

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