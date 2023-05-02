В Алапаевске у депутата местной думы досрочно отозвали мандат по требованию прокуратуры

Однако с декабря указанный депутат оставался в своем статусе, что являлось нарушением требований законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске по требованию прокуратуры у депутата местной думы досрочно отозвали мандат. Как оказалось, в декабре прошлого года в отношении него вступил приговор по уголовному делу о мошенничестве, его признали виновным.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. При этом полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако с декабря указанный депутат оставался в своем статусе, что являлось нарушением требований законодательства.

- В этой связи прокуратура внесла представление председателю Думы об устранении нарушений федерального законодательства, и вскоре полномочия депутата прекращены досрочно, - добавили в ведомстве.