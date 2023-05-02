Уральские водолазы на Сахалине поднимут со дна корабль-призрак

Екатеринбургским водолазам предстоит достать со дна еще 14 таких судов. Фото: ГК «ГИДРО»

Водолазы из Екатеринбурга прибудут на Сахалин для того, чтобы достать севший на мель корабль. Работы будут выполнены с помощью уникальной тридцатитонной лебедки. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ГИДРО».

Подъем и транспортировка затонувшего 30 лет назад траулера «Аскания» пройдет рядом с селом Яблочное. Там корабль-призрак уже успел стать достопримечательностью. Водолазам предстоит выполнить нелегкую работу. Объект большой, длинна его составляет 107 метров, а ширина 15 метров. Водоизмещение останков судна сейчас достигает 6,5 тысяч тонн. Также рядом с траулером большой накат волн, что сильно затрудняет его подъем.

- Остов судна мы разрежем на части, которые затем будем вытягивать на берег при помощи специальной лебедки. Это уникальное устройство, аналогов которому в стране нет. Ее вес составляет 30 тонн, а тяговое усилие – 1600 тонн. Для доставки лебедки к месту проведения работ потребуется два тяжелых грузовика. К самим работам планируем приступить в середине лета, а завершим их к октябрю 2024 года, - рассказал руководитель ГК «ГИДРО» Денис Целищев.

До конца 2023 года екатеринбургским водолазам предстоит достать со дна еще 14 таких судов. Все они находятся на Сахалине.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru