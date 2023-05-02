Свердловский губернатор попросил у Путина 2 миллиарда на восстановление Сосьвы

Глава региона доложил президенту о ситуации в Сосьве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в селекторе под руководством президента Владимира Путина.

Глава региона доложил Путину о ситуации в сгоревших уральских поселках, в частности о том, как идут восстановительные работы в Сосьве, где сгорело больше сотни домов, а более 600 человек остались без крова. Евгений Куйвашев рассказал президенту о выплатах и помощи погорельцам.

Так, в случае потери имущества погорельцам заплатят по 100 тысяч рублей, мамы с детьми отправятся в санатории, где их обеспечат питанием на период восстановления жилья. Губернатор также отметил, что в Сосьве уже восстановлено водоснабжение, здесь дополнительно появится шесть колодцев.

- Затраты на восстановление жилья составят порядка 2 миллиардов рублей. Пострадало три дома многоквартирных - барачного типа. Сегодня уже готовят котлован для строительства 60-квартирного дома, - рассказал Евгений Куйвашев. - Также будут строиться частные модульные дома с отделкой и сантехникой.

Большая часть местных жителей намерена и дальше жить в Сосьве. Те, кто решил переехать, получат выплату.

Владимир Путин одобрил предложение губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в Сосьве сгорело градообразующее предприятие – лечебно-исправительное учреждение закрытого типа, на восстановление которого потребуется два миллиарда рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев попросил главу государства выделить из федерального бюджета деньги на строительство жилья и восстановление инфраструктуры. Президент Владимир Путин эту идею одобрил, но для определения конкретной суммы будет проведен дополнительный анализ.

- Нужно восстановить лечебно-исправительное учреждение. Жилье нужно восстановить до начала отопительного сезона. Губернатор сообщил, что проблем с этим нет. Посчитать нужно деньги еще раз, МЧС и местные власти пусть проведут анализ по необходимым средствам, - заявил Владимир Путин.