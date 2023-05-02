Мэрия Нижнего Тагила выплатит 50 тысяч ребенку, упавшему на скользком тротуаре

После падения мальчика на скользком тротуаре прокуратура провела проверку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле 21 ноября 2022 года мальчик поскользнулся на тротуаре возле дома на Парковой,9 и ударился головой. Он получил рассечение теменной части головы. После случившегося к ситуации подключилась прокуратура и провела проверку.
- Выявлен факт ненадлежащего содержания указанного участка улично-дорожной сети, что свидетельствует о фактическом незаконном бездействии администрации Нижнего Тагила по контролю за исполнением подрядчиками обязанности по надлежащему содержанию тротуара, повлекшем причинение вреда несовершеннолетнему, - рассказали в ведомстве.
Прокурор направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда мальчику с администрации Нижнего Тагила. Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования. Мэрия должна будет выплатить ребенку 50 тысяч рублей.
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