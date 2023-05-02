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НовостиОбщество2 мая 2023 7:30

Мэрия Нижнего Тагила выплатит 50 тысяч ребенку, упавшему на скользком тротуаре

Мальчик получил рассечение теменной части головы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
После падения мальчика на скользком тротуаре прокуратура провела проверку

После падения мальчика на скользком тротуаре прокуратура провела проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 21 ноября 2022 года мальчик поскользнулся на тротуаре возле дома на Парковой,9 и ударился головой. Он получил рассечение теменной части головы. После случившегося к ситуации подключилась прокуратура и провела проверку.

- Выявлен факт ненадлежащего содержания указанного участка улично-дорожной сети, что свидетельствует о фактическом незаконном бездействии администрации Нижнего Тагила по контролю за исполнением подрядчиками обязанности по надлежащему содержанию тротуара, повлекшем причинение вреда несовершеннолетнему, - рассказали в ведомстве.

Прокурор направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда мальчику с администрации Нижнего Тагила. Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования. Мэрия должна будет выплатить ребенку 50 тысяч рублей.

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