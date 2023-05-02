Свердловский омбудсмен: заключенные из сгоревшей лечебницы в Сосьве рвутся на СВО

Фото: страница во «ВКонтакте» Татьяны Мерзляковой

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила заключенных, эвакуированных из сгоревшего ЛИУ-51 в Сосьве. Она рассказала, что осужденных волнует вопрос, как попасть на спецоперацию.

- Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос, - почти половина, - рассказала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Заключенных эвакуировали в ИК-16 в Краснотурьинске. Татьяна Мерзлякова также отметила, что обстановка у осужденных спокойная. Омбудсмен пообщалась и с женщинами. Восемь из них попросили о личном приеме, чтобы попросить помощи в том числе с оплатой жилья и в получении сыну статуса инвалида.

- Здесь уже прошли флюорографию, те, у кого в легких остались какие-либо признаки болезни, отправлены в ЛИУ-51 в Нижний Тагил. В Краснотурьинске остались те, кому здоровье в ЛИУ-23 поправили, - отметила Татьяна Мерзлякова.

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