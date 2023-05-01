Мошенники рассылают жителям Екатеринбурга фальшивые штрафы от ГИБДД

В ГИБДД горожан призывают быть внимательнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга столкнулись с новой схемой мошенничества. По их словам, на электронную почту приходят письма о штрафах за нарушение ПДД, которых получатели письма не совершали.

- Приходят на почту письма с требованием оплатить штраф. Номер машины и номер свидетельства о регистрации совпадают, а Ф. И. О. владельца совсем иные. Пришло три письма подряд на гражданина с моим номером машины, - сообщила жительница Екатеринбурга Татьяна в разговоре с порталом «Е1».

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что загадочные письма с требованием оплатить штрафы – дело рук мошенников.

- Это мошенники. Чтобы избежать мошенничества в интернете, будьте осторожны и внимательны. Никогда не отправляйте личную информацию или деньги незнакомым людям, не открывайте подозрительные письма или ссылки, проверяйте подлинность веб-сайтов и приложений, прежде чем использовать их, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

Также горожанам напомнили, что если они все же стали жертвой злоумышленников, следует немедленно обратиться за помощью к правоохранительным органам.

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