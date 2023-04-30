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НовостиОбщество30 апреля 2023 17:28

Синоптики рассказали, какую погоду ждать на майские праздники в Екатеринбурге

К среде на столицу Урала опустится 27-градусная жара
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Екатеринбург ждет несколько теплых дней

Екатеринбург ждет несколько теплых дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые три дня мая будут в Екатеринбурге теплыми, даже жаркими. И если в понедельник, 1 мая, столбики термометров днем покажут лишь +13...+15 градусов Цельсия, то уже во вторник они подскочат до +22...+24 градусов.

- 2 мая ночью будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Днем переменная облачность, без существенных осадков.

В среду, 3 мая, опять будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. А днем уже +25...+27.