Управляющего пилорамой в Сосьве арестовали

29-летнего мужчину отправили под стражу. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Серовский районный суд в субботу, 29 апреля, избрал меру пресечения для второго обвиняемого по уголовному делу, возбужденному после катастрофического пожара по поселке Сосьва Свердловской области.

29-летнего мужчину, который управлял пилорамой в Сосьве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Так же, как и первому обвиняемому – сотруднику местной администрации.

- Следствием СКР он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

Таким образом, оба обвиняемых по уголовным делам о пожаре в Сосьве заключены под стражу.