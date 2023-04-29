В поселке под Екатеринбургом у лисы диагностировали бешенство

У лисы зафиксировали смертельную болезнь Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В пятницу, 28 апреля, ветеринары выявили бешенство у лисы в поселке Двуреченск, который находится в 25 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает Сысертская ветеринарная станция.

В связи с выявленным случаем со 2 мая в поселке Двуреченск начинается вакцинация домашних животных от бешенства. Бесплатно прививать будут собак, кошек, лошадей, свиней, крупный и мелкий рогатый скот. Записаться на вакцинацию можно по телефону 8 908 928 58 20.

О новых случаях бешенства специалисты просят уральцев сообщать в государственную ветеринарную службу. Самостоятельно лечить животных нельзя.

- Если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы животных на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление, - подчеркивают на ветеринарной станции Сысерти.