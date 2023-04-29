Погорельцам из Таежного выплатят 4,5 миллиона рублей

Огонь уничтожил десятки домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 4,5 миллиона рублей из резервного фонда региона, которые выплатят в качестве материальной помощи жителям поселка Таежный. Здесь во время сильного пожара огонь уничтожил больше 20 домов, почти 50 человек остались без жилья.

- Для каждой семьи должен быть в самые короткие сроки составлен индивидуальный «паспорт». Семьи совершенно разные, и нужно знать все особенности, чтобы оказать всю необходимую помощь. Люди потеряли всё, поэтому нужно отнестись к ним самым внимательным образом, - заявил губернатор Евгений Куйвашев во время посещения поселка Таежный.

Евгений Куйвашев распорядился помочь погорельцам из Таёжного Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы региона, в ближайшее время специалисты оценят объем работ по восстановлению поселка, а также будут сформированы предложения по обеспечению пострадавших жильем.

Ситуация требует нестандартного подхода – у части погорельцев огонь уничтожил документы с пропиской, поэтому люди должны получить помощь даже без документов.

Напомним, что в эти выходные губернатор вместе с региональным главой МЧС работают на северо-востоке Свердловской области.