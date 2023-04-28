Каменный цветок по вечерам радует горожан классической музыкой Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле с 1 мая начнут работать фонтаны. Их запустят в Театральном, Пионерском, Комсомольском скверах, в парке Металлургов, на площади Славы, возле Центральной аптеки по проспекту Ленина. Работать фонтаны будут с 12 часов до полуночи.

По данным портала TagilCity.ru, обслуживанием фонтанов занимается ООО «Гидравлика», специалисты конторы обеспечивают работу оборудования и охрану объектов.

В Нижнем Тагиле работают несколько фонтанов. Так, в прошлом году реконструировали фонтан в парке Металлургов на Тагилстрое, вечером здесь зажигается подсветка. На набережной Тагильского пруда находится фонтан «Каменный цветок», вечером здесь включают классическую музыку и яркое цветовое шоу.

Один из самых старых фонтанов города расположен у дома №46 по проспекту Ленина возле Центральной аптеки, он появился здесь в 1950-е годы, когда здесь возводили пяти и семи этажные дома.