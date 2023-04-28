«Единая Россия» может снять с праймериз в гордуму Екатеринбурга экс-депутата Мансурова из-за критики власти

Эдуард Мансуров отрицает все обвинения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-депутат КПРФ Эдуард Мансуров может быть снят с праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре 2023 года. В свердловском отделении партии говорят, что это связано с негативными высказываниями Мансурова о деятельности «Единой России».

- Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию «Единая Россия». В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 14 Положения о порядке проведения предварительного голосования основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию, - рассказывают в пресс-службе «Единой России».

Сам Мансуров обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, видео сфабриковали.

- Я уверен, что видео, сфабрикованное из каких-то обрывков более чем десятилетней давности, не перевесит в глазах оргкомитета ту работу по благоустройству, те социальные проекты, которые я и наша команда ведут последние годы на Уралмаше, - рассказал бывший депутат Эдуард Мансуров «КП-Екатеринбург».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании оргкомитета партии «Единая Россия» после детального изучения вопроса.

Отметим, что Эдуард Мансуров намерен избираться в гордуму Екатеринбурга по Одномандатному избирательному округу №17.