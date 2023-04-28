Фото: департамент информполитики Свердловской области
На Южном автовокзале Екатеринбурга заработали терминалы самообслуживания. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
- Сегодня мы запустили в тестовом режиме первые три терминала самообслуживания по продаже билетов, - рассказал директор государственного унитарного предприятия «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» Владимир Киселев. - Человек подходит, выбирает пункт назначения, нужный маршрут, рейс и приобретает билет.
Также он отметил, что в ближайшее время планируется сделать электронные мониторы с расписанием и автоматизировать голосовые объявления о начале посадки пассажиров в автобусы и об отправлении в рейс. Кроме того, в перспективе на перронах отправления планируется установить турникеты для проверки билетов при посадке пассажиров.
Кассы на Южном автовокзале Екатеринбурга пока продолжают работать в обычном режиме, так как в терминалах еще нельзя приобрести билеты по льготной цене или оформить возврат.
Вскоре терминалы самообслуживания начнут работать также на автовокзале в Нижнем Тагиле.
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