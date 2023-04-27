На дорогах Свердловской области будут дежурить специальные мотобатальоны ДПС

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области с началом теплого сезона на дорогах будут дежурить специальные мотобатальоны ДПС. В обязанности таких инспекторов будет входить контроль над соблюдением правил дорожной безопасности и использованием мотошлемов.

- Особое внимание будет обращено на предупреждение фактов управления мототранспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения и несовершеннолетними. ДТП с участием водителей мототранспорта отличаются особой тяжестью, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что за 2022 год произошло 176 аварий с участием мотоциклов, в которых 18 человек погибли, еще 178 – получили различные травмы.

В этом же году уже зарегистрированы 14 ДТП, один человек погиб.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru