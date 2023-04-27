Завершить работы планируют уже в 2024 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале началась реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла. Он обеспечит питьевой водой восемь тысяч свердловчан, жителей Волчанска. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На модернизацию объекта передали 620 миллионов рублей. Средства выделили из федерального бюджета по заявке губернатора Евгений Куйвашева. Работы пройдут в рамках проекта «Чистая вода».

- Сейчас рабочие обустраивают строительный городок и готовят площадку. На объект завозятся стройматериалы. В Северо-Волчанском водозаборном узле четыре эксплуатационных и одна наблюдательная скважины. В будущем часть рабочих скважин будет реконструирована, другая часть перейдет в резерв, - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Помимо этого, будут возведены новые здания насосных станций, построены резервуары для хранения воды. Рабочие демонтируют старые строения. На станции установят самое современное оборудование для очистки. Это позволит жителей Волчанска обеспечить самой качественной водой. Завершить реконструкцию планируют уже в 2024 году.

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