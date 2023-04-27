В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова

Ограничения будут действовать с 00:00 13 мая до 05:00 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Гортранс» из-за ремонта трамвайных путей на трое суток закроет движение на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Ограничения будут действовать с 00:00 13 мая до 05:00 16 мая.

- Из-за этого трамваи, идущие по маршрутам №№ 1, 4, 9, 14, 15, 25, 27, по улице 8 Марта (от остановки «Фрунзе» до остановки «Цирк») в обоих направлениях, ходить перестанут, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Автомобилистам посоветовали объезжать этот участок по улицам Степана Разина, Большакова, Фрунзе и Сурикова.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на три месяца перекроют движение транспорта по улице Красных Командиров. Ограничения на участке от Бабушкина до Стачек будут действовать с 10 мая по 10 августа. Такие меры необходимы для строительства тепловой сети.