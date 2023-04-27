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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:49

В Нижнем Тагиле поймали рецидивиста, укравшего с чужой карты порядка семи тысяч рублей

Злоумышленник рассказал, что нашел кредитку на улице
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 33-летнего рецидивиста, который украл с чужой карты порядка семи тысяч рублей. После случившегося силовики разместили в социальных сетях записи с камер видеонаблюдения, на которых находился предполагаемый злоумышленник.

- После публикации в дежурную часть отдела полиции позвонил гражданин, не пожелавший представиться, и сообщил данные человека, на которого, как ему кажется, похож попавший на видео мужчина, - рассказали в МУ МВД по Свердловской области.

Мужчину доставили в отдел для разбирательства, где он подтвердил, что нашел кредитку на улице Металлургов, воспользовался ею, а позже выбросил.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет, - уточнили в полиции.