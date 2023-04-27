Фото: telegram-канал Сергея Капкова Мульти-Шмульти

Скончался известный уральский мультипликатор Валерий Фомин. Об этом сообщил в своем telegram-канале шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

- Блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации, постановщик мультфильмов «Про Веру и Анфису», «Буренушка», «В гостях у деда Евлампия», - написал Сергей Капков/

Валерию Фомину было 84 года. В 1971-1975 и в 1980-1989 годах он работал режиссером на Свердловской киностудии. Также он был художником-постановщиком Свердловского театра кукол. Является лауреатом Государственной премии РФ.

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